Hernanes: “Douglas Luiz sarà fondamentale per la Juventus”

Hernanes, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del nuovo acquisto Douglas Luiz.

Hernanes, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole sul nuovo corso di Madama: “La Juventus ha una rosa di buoni giocatori e aggiungendo delle pedine ideali per il gioco di Thiago Motta come Douglas Luiz sicuramente sarà più facile realizzare fin da subito la sua nuova idea di calcio. Alle squadre di Thiago Motta, come si è visto lo scorso anno nella cavalcata Champions del Bologna, piace avere il pallone e comandare la manovra e la partita. Douglas Luiz sarà fondamentale da questo punto di vista, sarà il cervello e il regista della nuova Juventus”.