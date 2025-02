Juve, ag. Vlahovic: “Dusan ha talento e una passione straordinaria”

Darko Ristic, agente dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha parlato del suo assistitio, elogiando per il talento e la passione

Intervistato per BIZLife, Darko Ristic ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, calciatore facente parte dell’agenzia di sports management and consulting, la International Sports Office per il quale lavora come agente. Su di lui ha detto: “Siamo stati fortunati e privilegiati ad avere Dusan Vlahovic come nostro primo cliente. Fin da giovane, ha dimostrato un talento e una passione straordinari per il calcio, attirando l’interesse di molti grandi club internazionali. Noi, però, abbiamo riconosciuto subito il suo potenziale e abbiamo accettato di lavorare con lui, diventando ottimi amici nel corso degli anni”.

Ristic: “Il suo trasferimento alla Juve è stato il più importante nella storia dell’agenzia”

Inoltre, sul suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, l'agente ha detto: "Il suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus è stato il più importante finora per la nostra agenzia. È stato un momento significativo, poiché Dusan è diventato il calciatore serbo più costoso della storia, il trasferimento invernale più costoso in Italia e il terzo più costoso a livello mondiale. Questo ci ha confermato che il lavoro svolto per i nostri clienti è stato positivo e che siamo sulla giusta strada per la nostra agenzia. Provare quella sensazione di felicità e di conferma della qualità è stata un'esperienza incommensurabile".