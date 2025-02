Juve, ag. Veiga: “Seguito da anni. Decisivi Giuntoli e Thiago Motta”

Montalbano, agente del difensore Veiga, ha parlato dell'approdo del giocatore alla Juventus grazie alla volontà di Giuntoli e Thiago Motta

Intervistato per TJ, Gaetano Montalbano ha parlato del suo assistito Renato Veiga successivamente al debutto da titolare alla Juventus nel match di Serie A contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “Siamo tutti molto contenti, il ragazzo è soddisfatto e continuerà a lavorare per crescere di partita in partita con la sua squadra. Il debutto è stato positivo. Da parte sua c’è stata molta contentezza, allegria e soddisfazione. Ha voglia di far bene con la Juventus. E’ un ragazzo semplice e solare. La Juventus è un grandissimo club e un top club mondiale, poi c’è stata grande decisione nell’acquistarlo da parte del direttore Giuntoli e del mister Thiago Motta“.

Montalbano: “La Juve seguiva Veiga da anni”

L’agente ha proseguito: “L’interesse della Juventus non nasce a gennaio. Dal punto di vista dello scouting è seguito da molti anni. Le grandi squadre come la Juventus, che sono in possesso di una rete di osservatori importante, seguono tanti calciatori a livello mondiale. E’ una società molto attenta alla loro crescita, questo è stato il momento opportuno per fare un passo deciso. Permanenza? L’unica cosa che dico, per non essere ripetitivo, è di andare di partita in partita. Secondo me il suo ruolo è quello di difensore centrale, ma si è messo a disposizione del mister e darà il suo meglio in qualsiasi posizione”. Leggi anche la rassegna stampa della Juventus di oggi <<<