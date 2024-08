Juve, ag. Motta: “Lo vedo contento, concentrato al massimo”

Come sta andando la preparazione estiva alla Juve di Thiago Motta? Le parole del suo agente Alessandro Canovi

L’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juve è iniziata con un pareggio contro il Norimberga, ma il lavoro del nuovo allenatore è solo all’inizio.

Juve, le parole dell’agente di Motta

Intervistato da TMW Radio l’agente di Motta, Alessandro Canovi, ha detto: “Thiago è concentrato al massimo, lo vedo dal viso che sta in pieno controllo, lo vedo contento. Sa che è in un grande club e che deve fare determinate cose. Lo vedo sul pezzo. Sta lavorando sul gruppo? Non parlo con lui di queste cose ma leggo che è così. Sta facendo cose molto semplici, prepara la squadra sotto vari aspetti e ci sta”.