Juve, ag. Di Biase: "Si farà trovare pronto per la Next Gen..."

Samuele Mura, agente di Gianmarco Di Biase, ha parlato del suo assistito, in forza tra le fila della Juventus Primavera, e dei suoi obiettivi

Intervistato per TJ, Samuele Mura ha parlato del grande avvio di stagione del suo assistito Gianmarco Di Biase con la Juventus Primavera. Ecco le sue parole: “Siamo felici perché se lo merita, chi lo conosce sa bene le sue qualità e potenzialità ma il rientro da un brutto infortunio è sempre un grosso punto di domanda se non hai la giusta testa e la giusta forza. Per questo siamo molto contenti per lui. I numeri parlano chiaro, ma – andando oltre le cifre – sono le prestazioni ed i movimenti in campo che ci rendono ancora più fiduciosi per il futuro. Ha un ottimo rapporto con il mister e lo staff. C’è un confronto costante e diretto, e Gianmarco si è messo da subito a disposizione.

Si trova bene anche con i compagni, c’è unità di intenti, e questo è segno di grande maturità da parte del gruppo, oltre ad essere un segno dell’importante lavoro fatto dalla società”.

Mura: “Dopo l’infortunio ha avuto una forza fuori dal normale”

L’agente ha proseguito: “La Juventus e lo staff medico sono stati semplicemente fantastici, sono stati vicini a Gianmarco dal primo momento e hanno messo a disposizione professionisti di livello che lo hanno fatto recuperare al meglio. Grande merito anche alla sua famiglia che lo segue sempre e che gli ha dato quella carica in più che serve in quei momenti difficili. Lui poi ha avuto una forza fuori dal normale. Era lui a consolare gli altri, ha lavorato duramente venendo persino da noi qui a Londra per lavorare in off-season e farsi trovare pronto. Al rientro infatti, i test erano migliori di quelli pre-infortunio. Gli obiettivi sono tanti. Gianmarco è determinato e molto ambizioso, ma al momento si sta concentrando sull’aiutare il più possibile mister Magnanelli ed i suoi compagni. Abbiamo totale fiducia nella società e sappiamo che al momento giusto sapranno valorizzarlo al meglio. Quando sarà, lui si farà trovare pronto perché è fatto così… Si fa sempre trovare pronto!”.