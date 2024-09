Juventus Primavera, vittoria per 3-2 contro la Cremonese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota su bianconeri, parlando anche della vittoria della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Primavera. Ecco il comunicato: “La Juventus U20 ha superato 3-2 la Cremonese al campo “Ale&Ricky” dell’Allianz Training Center di Vinovo nel match valido per la 6ª giornata del campionato Primavera 1. Per i bianconeri in gol Pagnucco, Di Biase e Pugno. LA PARTITA I primi minuti di gara sono tutti di studio fra le due squadre che, rimbalzandosi il possesso del pallone, vanno a caccia del pertugio giusto per muovere il risultato inchiodato sullo 0-0 nei primi 23 giri d’orologio. Al 24’ la squadra allenata da mister Magnanelli trova però il modo di sbloccare l’incontro e indirizzarlo verso il proprio lato: cross perfetto dalla destra di Savio per il centro dell’area di rigore dove arriva la spizzata di Di Biase e la percussione centrale di Pagnucco che, con i tempi giusti, entra in area di rigore e porta avanti i suoi. Nei minuti successivi al vantaggio bianconero la Cremonese prova a impensierire i padroni di casa senza però riuscirci”.

Il secondo tempo

“È la Juventus anzi prima a sfiorare il doppio vantaggio e poi a trovarlo definitivamente, sempre con Di Biase protagonista: prima non riesce a spingere in rete, di testa, un cross perfetto di Finocchiaro da ottima posizione, poi si invola splendidamente sulla sinistra eludendo gli avversari in velocità e, con un rimpallo fortunoso, firma il 2-0 con cui si chiude la prima frazione. La Cremonese entra in campo molto aggressiva nella ripresa e al 56’ accorcia le distanze dopo un’azione confusionaria in area di rigore terminata con la conclusione, imprendibile per Zelezny, di Spaggiari. Due minuti più tardi è super l’estremo difensore di casa che toglie, volando verso il secondo palo, il tiro di Lordkipanidze indirizzato verso l’incrocio dei legni. Si fanno vedere i giovani bianconeri in avanti con il colpo di testa che termina di poco sul fondo di Verde su azione d’angolo. Al 67’ però il grande protagonista è ancora Zelezny che, con un riflesso incredibile, nega il pareggio a Triacca, arrivato a tu per tu col portiere della Juventus, deviando il pallone in corner. Zelezny che però non riesce a ipnotizzare dal dischetto, a un quarto d’ora dalla fine, Gabbiani che porta il risultato sul 2-2. La reazione della squadra di Magnanelli è però immediata e confezionata da due nuovi entrati: Crapisto porta palla in mezzo al campo e verticalizza per Pugno che, al limite dell’area di rigore, lascia partire un destro a incrociare meraviglioso che lascia impietrito il portiere avversario e si insacca sotto la traversa. Una risposta al pari riacciuffato dagli ospiti fondamentale per il percorso di crescita della squadra di Magnanelli che porta così a casa vittoria e tre punti”.