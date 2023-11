Juve, ag. Arthur: “Il diritto di riscatto c’è, ma non lo considero neanche”

Sul possibile riscatto: "Oggi è novembre, manca tanto alla fine della stagione. C’è un diritto di riscatto ma non lo considero neanche tanto , era stato messo per dare l’opportunità alla Fiorentina di pensare di acquistarlo ma Arthur ha un contratto molto oneroso e ci sono delle problematiche . A fine stagione ci siederemo con calma e vedremo il da farsi".

"La cosa importante è che Arthur si stia trovando bene e che la Fiorentina sia contenta di Arthur. Lui si trova benissimo. È prematuro parlarne ma solo perché siamo a novembre. Sta bene anche in città, la vive come vuole. Firenze è meravigliosa, non escludo nessun tipo di scenario per la fine dell’anno", ha concluso.