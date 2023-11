Juve, regalo dalla Fiorentina in arrivo: Arthur sarà riscattato già adesso?

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’accordo tra Juventus e Fiorentina per Arthur prevede un diritto di riscatto pari a 20 milioni di euro. Una cifra al momento considerata eccessiva tra le fila dei Viola, i quali vorrebbero rinegoziare l’accordo. L'idea è quella di rinnovare ulteriormente il prestito, dando tuttavia maggiori garanzie ai bianconeri in termini di riscatto.

Situazione Arthur

La Juventus, dall’altra parte, vorrebbe cedere Arthur, che ormai da tempo non rientra nei piani della società. Così facendo, riuscirebbe anche a liberarsi di un ingaggio oneroso. Il brasiliano, infatti, ha dimostrato di essere cruciale per lo schema tattico di Italiano e non vorrebbe privarsi di quest'isola felice dove pare essere tornato ai livelli che gli competono.