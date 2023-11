News Juventus / Voce camorosa su Vlahovic: “Tutto vero”

70 milioni di euro per il bomber del futuro: la Juve con Vlahovic ha corso dei rischi e ha fatto all in. Purtroppo però per quanto visto fin qui l'investimento non è stato completamente ripagato . Il bomber serbo a Torino ha deluso le aspettative, troppo spesso tormentato da problemi fisici che hanno compromesso le sue prestazioni. Non a caso in estate la Vecchia Signora ha provato a venderlo al Chelsea , ma il pesante ingaggio ha fatto saltare la trattativa. Quale sarà quindi il suo futuro? Arrivano importanti novità.

Mercato Juve, le ultime novità su Vlahovic

Lo stipendio è uno scoglio importante anche per la Juve, che ha provato in tutti i modi a trattare con il giocatore per rinnovare il contratto, così da ammortizzare i costi. Niente da fare. Ora Giuntoli si ritrova con un bel problema da risolvere. Vlahovic infatti pesa molto sulle casse bianconere ma non riesce a convincere sul terreno di gioco: solo 4 gol in questo inizio di stagione, a secco dal 16 settembre. Per questo l'unica soluzione possibile sembra la cessione, soprattutto se a cifre importanti. Le qualità del serbo non sono mai state messe in dubbio, ma in questo momento la Juve non può permettersi uno stipendio così pesante. Ecco quindi che la dirigenza dovrà mettersi di nuovo al lavoro per cercare squadre interessate. Non sarà semplice, staremo a vedere. Intanto, sempre parlando di Juve, occhi bene aperti: Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di clamoroso per il prossimo anno <<<