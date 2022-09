Juve, addio Allegri? Forse la soluzione è già in casa

La panchina di Allegri è in bilico: chi potrebbe essere il suo sostituto in caso di esonero? Tra i tanti big c'è anche una sorpresa

redazionejuvenews

Un inizio di stagione da paura, di quelli che in casa Juve non si vedevano da anni. Se lo scorso anno i bianconeri erano partiti male, questa stagione hanno fatto ancora peggio. Massimiliano Allegri sarebbe dovuto essere la soluzione ai problemi della Vecchia Signora, ma per ora la sua seconda esperienza in bianconero non sembra essere stata particolarmente produttiva. Dopo il quarto posto nella Serie A 2021/22, ora la situazione sembra essere ancora più grave.

I tifosi sono esausti e non riescono più a vedere una squadra debole e passiva, incapace di rendersi pericolosa nella metà campo avversaria. Se i tanti infortuni sono sicuramente un fattore da tenere in considerazione, il gioco messo in campo dalla squadra di Allegri resta comunque particolarmente carente. A questo punto ci sono soltanto due vie: continuare a dare fiducia a Max o, come vorrebbero i tifosi, esonerarlo. Per il momento la dirigenza bianconera sembra voler proseguire sulla prima strada.

Per il momento, perchè se i risultati non dovessero arrivare si potrebbe davvero pensare ad un cambio in panchina. Chi al suo posto? Tra i grandi svincolati ci sono Tuchel, Pochettino, Zidane, Benitez, Sousa, Ranieri, Bielsa, Sampaoli e Low. Ma c'è anche un'altra opzione: il tecnico dell'Under19 Montero. Da un punto di vista economico sarebbe la scelta migliore ma per molti anche da un punto di vista tattico. E se la soluzione ai problemi della Juve fosse già a Torino?