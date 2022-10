Firma col Tottenham? No! Annuncio clamoroso su Conte alla Juve – News

Per quanto si possa essere politicamente corretti e andarci con i piedi di piombo, il 2 a 0 con il Maccabi ha posto una pietra tombale sul futuro di Allegri in bianconero. La dirigenza "è stata costretta" a confermarlo, per ora, ma le idee dei vertici societari sono molto lontane dal confermare l'attuale tecnico juventino.

E' il quesito che ormai ci stiamo ponendo da mesi. Piacciono tanto i vari Tuchel, Zidane, Pochettino, nomi suggestivi. Ma la scossa maggiore potrebbe darla un solo uomo. E' Antonio Conte. Nei giorni scorsi si era parlato di un'offerta faraonica del Tottenham di quasi 20 milioni a stagione per far rinnovare il contratto all'allenatore italiano, in scadenza nel 2023. Non abbiamo ricevuto conferme di tale proposta, anzi, proprio in queste ore è arrivato un annuncio che ribalta completamente le cose<<<