Situazione disperata: la Juve può ancora qualificarsi se…

Non si può negare l'evidenza. La disastrosa sconfitta contro il Maccabi Haifa ha reso quasi impossibile auspicare un passaggio agli ottavi di Champions League per la Juventus. Attualmente la classifica del girone H recita Psg 8, Benfica 8, Juventus 3, Maccabi Haifa 3. Un'impresa impossibile da compiere sulla carta. Il Psg non ha di certo favorito la Vecchia Signora, non riuscendo a battere i portoghesi nemmeno al Parco dei Principi. Psg e Benfica hanno già ipotecato il passaggio del turno. La Juve conserva una piccolissima speranza.