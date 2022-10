Juve, Agnelli: “Provo vergogna. Allegri sarà confermato, non è solo colpa sua”

Le parole del presidente della Juve Andrea Agnelli al termine della partita di Champions League contro il Maccabi Haifa

redazionejuvenews

Sarebbe dovuta essere la squadra più debole del girone, è diventata l'incubo della Juve: contro il Maccabi Haifa i bianconeri perdono 2-0. Al termine della partita l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è una serata difficile, ma in realtà è un periodo difficile. E' il momento di assumerci le nostre responsabilità. Sono arrabbiato e provo vergogna. Il calcio è un gioco di squadra, si vince e si perde in 11".

Su Allegri ha detto: "In una situazione come questa il problema non è una sola persona. E' una questione di gruppo, da questo dobbiamo ripartire. Abbiamo altre 9 partite, poi dovremo fare una seconda metà di stagione di livello. Il ritorno di Max un errore? Ho visto ritorni andati a buon fine, fare paragoni non è giusto".

Nella decisione di continuare con Allegri quanto pesa il contratto? "Nessuna, non è colpa dell'allenatore se non vinciamo un tackle. Faremo le nostre valutazioni a fine anno. La Juve non cambia allenatore a stagione in corso perchè il problema è del gruppo. Sono 80/90 persone che devono ritrovarsi".

Sul mercato: "In certi momenti ci sono dei giocatori che non riescono a emergere ed è meglio per loro cambiare squadra. Non abbiamo venduto giovani per puntare sull'esperienza. Abbiamo Soulè, Miretti, Vlahovic, tanti giovani di qualità. Ma dobbiamo ritrovare la fiducia".

Provvedimenti: "Nel bene e nel male rispetteremo i ruoli. Le punizioni le darà l'allenatore. Situazione simile a quando sono arrivato? Ci sono giocatori e membri dello staff che possono dare una svolta. Stiamo vivendo un periodo di estrema alchimia negativa. Ora dobbiamo fare un filotto di partite positive". Intanto il web esplode: "Indegni, stagione finita!"<<<