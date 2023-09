News Juve / Addio Allegri: sta circolando una voce pesante

Nuove indiscrezioni circolano piuttosto insistentemente rispetto a quello che potrebbe accadere sul futuro di Allegri alla Juve

Il rapporto tra Allegri e la Juventus è qualcosa di cui si è parlato per anni e di cui - immaginiamo noi - si continuerà a parlare ancora per parecchio tempo. Questo per una ragione molto semplice: il tecnico Juventino ha rappresentato il mister che ha portato questo club a vincere diversi titoli (anche consecutivamente) giocandosi anche due finali di Champions. Il problema - se così vogliamo chiamarlo - è che il tempo passa. Anche abbastanza velocemente. Per questa ragione già da qualche tempo stanno circolando delle voci secondo cui la prossima stagione, il mister della Juve, può essere qualcun altro.

Quale futuro per Massimiliano Allegri? La Juventus si tenga pronta — Massimiliano Allegri non ha mollato la poltrona per andare altrove. Qualche offerta ce l'aveva e come e proprio adesso, tornano a circolare delle voci secondo cui da qui ai prossimi mesi l'Arabia Saudita possa tornare alla carica per convincere il tecnico a dire addio alla Serie A, raggiungendo Mancini e tutti gli altri. Ed è proprio in questo senso che le notizie che abbiamo noi, parlano abbastanza chiaro.

A chi pensa ad un addio improvviso - infatti - rispondiamo che le possibilità che possa andare via (Allegri) da qui a qualche settimana, sono praticamente pari a zero. E lo sono perché Max non intende cedere per nessun motivo, volendo - tra le altre cose - portare a casa anche un trofeo, prima di salutare. E questo trofeo, potrebbe arrivare anche quest'anno. Difficile che si possa "accontentare" della Coppa Italia. Il pesce grosso che Allegri ha in testa, infatti, è ovviamente lo scudetto. Sarà complicato più che mai, ovviamente, ma qualche possibilità in tal senso c'è. E allora, l'addio a quel punto potrebbe essere (da quanto risulta a noi) abbastanza immediato. O comunque più agevole. Se vi state chiedendo chi potrebbe arrivare al suo posto, noi un'idea ce l'abbiamo già. Ed è anche abbastanza chiara.

Uno tra Thiago Motta e Tudor, potrebbe prendere il suo posto in panchina. Per mille motivi - anche economici - questi sono in nomi che sarebbero più caldi in assoluto. Allo stesso tempo, non si esclude quello che sarebbe un ritorno clamoroso ma secondo noi migliore di tutti: quello di Antonio Conte. Ancora a spasso e senza panchina. Perché non è andato in Arabia? La nostra convinzione è che stia aspettando una possibilità di tornare a Torino. Casa sua. Detto ciò, sempre parlando di calciomercato, occhi bene aperti: Giuntoli starebbe per prendere delle decisioni molto pesanti <<<

