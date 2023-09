Mercato Juve | Giuntoli scatenato! Per il 2024 in attacco vuole comprare lui

Lo abbiamo ripetuto tante volte e continuiamo a sottolinearlo anche oggi: Giuntoli nella sua prima parte di esperienza in casa Juventus - per quel che riguarda il calciomercato - s'è dovuto concentrare principalmente su quel che riguarda le operazioni in uscita. Il prossimo passo, sarà quello di pianificare il calciomercato con delle operazioni in entrata che possano andare a migliorare una rosa già importante ma che - per riuscire al meglio sia in Italia che in Europa - ha sicuramente bisogno di una rinfrescata praticamente in ogni zona del campo. Ecco il motivo per cui in queste ore stanno tornando a circolare quelli che potrebbero essere i nomi che il dirigente Juventino ha messo sulla sua lista di mercato in vista di gennaio e in vista della prossima estate.