Juve, Adani: “Chiesa molto motivato. Su Bonucci decisione giusta”

La centralità di Chiesa nella Juve

Per Adani, la stagione in corso può essere quella del rilancio di Chiesa ai massimi livelli alla Juventus. Ecco le sue parole: "Nuovo ruolo per Chiesa? Nel ruolo di attaccante l'asticella deve salire e lui può fare gol, non so se come dice Allegri 16 o 18 ma il ragazzo ha tanta motivazione, cerca di migliorare e secondo me deve farlo molto nell'associazione con l'altro attaccante, nei movimenti, nei tempi, però tira tanto in porta, non si ferma mai ed è un giocatore che crea sempre pericoli e secondo me in questa Juve che parte spesso col baricentro arretrato per natura, uno come Chiesa ti ribalta spesso l'azione, poi il ruolo di attaccante è delicato e voglio vedere dopo la sosta nella partita contro la Lazio quanto lui sarà determinante in questa Juve. Contro l'Empoli la Juve non ha mai avuto problemi, poteva fare 12 gol, non ha mai rischiato, ha fatto una prova cattiva, concentrata e applicata".