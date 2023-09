Avv.Paniz: “Buttati 2 punti col Bologna. Chiesa all’apice, Locatelli più maturo”

Su Cambiaso: “Ha fatto una grandissima partita a Udine, poi ha giocato malissimo a Bologna . Deve maturare a livello di Juve. La maglia bianconera non è quella di altre squadre. È un buon giocatore, ma prima di arrivare ai grandi “faticatori” del passato c’è ancora tanta strada da percorrere”. E poi: “ Noto un Locatelli più maturo, c on la consapevolezza di avere la responsabilità di guidare la squadra. Lo scorso anno forse si riteneva che Paredes potesse essere la guida tecnica del centrocampo. Lui è il distributore del gioco della Juventus ed è ora un punto fermo , dato anche dal grande investimento che è stato fatto su di lui”.

Su Chiesa: "Sta all’apice della carriera e ha fatto fatica a recuperare da un grave infortunio. Chiesa deve rendere al 100% e ha tutto per poterlo fare. È una delle colonne della Juventus di quest’anno. L’intesa con Vlahovic va migliorando anche nei dettagli”. Infine: “La Juventus doveva avere 9 punti e non 7. Sono stati buttati via due punti col Bologna, con un primo tempo senza grinta e volontà. Senz’altro il baricentro è stato spostato in avanti. Con più costruzione d’occasioni, con più volontà offensiva. Non vedo una squadra completa e quadrata. Anche con l’Empoli ho visto troppa frenesia, ma la sicurezza va trovata col tempo”.