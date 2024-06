Juve, nuova collaborazione: accordo con Fanatics

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'accordo con Fanatics.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota su un nuovo accordo. Ecco il comunicato: “Juventus e Fanatics, piattaforma digitale leader nel settore dello sport, hanno annunciato una nuova partnership globale che riguarderà l’ecommerce, la vendita al dettaglio e la produzione del merchandising bianconero. L’accordo, uno dei più completi e ambiziosi mai stipulati nel panorama del merchandising sportivo, avrà durata di 11 anni e accompagnerà la società bianconera fino al termine della stagione 2034/2035.

Fanatics lavorerà al fianco della Juventus per far crescere il suo marchio e l’offerta di prodotti per i tifosi in tutta Italia e in ogni angolo del mondo. Nell’ambito dell’accordo Fanatics diventerà il Master Licensee per il merchandising della Juventus, gestendo l’attività dalla sede di Fanatics Italy, combinando competenze locali e potenzialità globali per offrire un’esperienza di livello mondiale e l’accesso ai prodotti a tutti i tifosi bianconeri in tutto il pianeta.

Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, ha espresso grande soddisfazione per questo accordo: «Il mondo del merchandising ha subito un incredibile cambiamento negli ultimi dieci anni grazie all’ingresso di un player come Fanatics, che ha rivoluzionato il settore a livello globale.

Siamo orgogliosi di unire le forze con un leader globale in questo ambito per favorire lo sviluppo di una parte così strategica e fondamentale del nostro business. Questa partnership ci consentirà di avvicinarci ai nostri tifosi in tutto il mondo, grazie alla distribuzione globale e ai nuovi investimenti che Fanatics realizzerà in accordo con la Juventus per sviluppare il nostro business e creare un’offerta di livello veramente mondiale per i nostri sostenitori».

Parole in linea con quelle pronunciate da Stephen Dowling, President of International di Fanatics: «La Juventus è uno dei club più iconici del calcio mondiale, con tifosi in ogni angolo del globo – leader sia dentro che fuori dal campo – e siamo onorati di lavorare con loro per rivoluzionare l’esperienza dei tifosi sia all’interno dei negozi che online, attraverso nuovi design dei prodotti e una migliore disponibilità a livello globale.

Questa nuova partnership è una delle più ambiziose che abbiamo mai stipulato con un club, dimostrazione della lungimiranza con cui Juventus sta operando, permettendoci di ottenere un accordo completo e innovativo».

Fanatics, che collabora con oltre 900 organizzazioni sportive, squadre e leghe nel mondo, tra cui diverse squadre di calcio europee, la UEFA, la NFL, la NBA, la MLB, la NHL, il Comitato Olimpico Internazionale e la Formula Uno, ha più di 80 uffici e strutture in tutto il mondo, una rete di oltre 2.000 punti vendita fisici e una piattaforma digitale multilingue in grado di raggiungere milioni di fan in tutto il pianeta.

Attraverso il nuovo store online, i tifosi della Juventus di tutto il mondo avranno accesso a un’esperienza di shopping innovativa, che consentirà di accedere a una delle più ampie gamme di prodotti Juventus mai rese disponibili.

Conclude Lorenzo Forte, CEO di Fanatics Italy: “Conosciamo la storia e l’importanza della Juventus per il calcio italiano e mondiale, e il team di Fanatics qui in Italia lavorerà senza sosta per assicurare che tutti i tifosi della Juventus, sia a Torino che in tutto il mondo, ricevano un servizio, prodotti e un’esperienza di livello mondiale quando visiteranno l’ecommerce e i retail store. La nostra esperienza e conoscenza del calcio qui in Italia è incomparabile e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova partnership con questo storico club”.