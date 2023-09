Torino, Juric senza Buongiorno: assente contro la Juventus?

Piove sul bagnato per il Torino e per Ivan Juric. La sconfitta subita all'Olimpico, con il risultato di 2-0, contro la Lazio non è infatti l'unica nota dolente. Nel match contro i biancocelesti è infatti andato KO il difensore Alessandro Buongiorno, uno degli uomini più in forma tra le fila granata. Il problema del calciatore non sembrerebbe di poco conto, tanto che il suo impiego fra un mese contro la Juventusè dato incerto.