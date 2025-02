Jeda: "Motta? I risultati parlano per lui. Sul tempo..."

Jeda, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento dei bianconeri e di Thiago Motta.

Jeda, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Sono convinto che secondo me la Juventus, dopo averci speso non solo parole, soldi anche economicamente ed investito su un allenatore comunque giovane e di prospettiva, non credo che possa fare un qualcosa nel corso di questa stagione. A meno che le cose non precipitino proprio in maniera disastrosa. Un cambio in questo momento secondo me comporterebbe solamente della confusione totale”.

Su Motta

"Non sempre i cambi così repentini possono portarti delle cose positiva, però chiaramente non possiamo e non si può negare che è sotto un po' i riflettori lui e quello che è il suo lavoro. Lui ha avuto anche una ascesa molto veloce e breve, era arrivato subito alla Juventus, quindi anche questi passaggi a livello di maturità. Perché comunque l'allenatore io reputo che sia come il giocatore. Serve la maturità, un po' di quella gavetta, di certi meccanismi che secondo me devi passare. Io sono convinto di questo. Tempo puoi averlo fino a un certo punto, perché dopo chiaramente i risultati devono parlare per te".