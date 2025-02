Mauro: "Motta? Deve fare meglio. Su Koop..."

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta e Koopmeiners.

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Cosa penso di Thiago Motta? L’allenatore lavora con ciò che ha e potrebbe fare certamente meglio. A volte lo abbiamo anche visto: Vlahovic all’inizio non è mai stato in discussione – era l’unica punta – ed era in fiducia. Adesso tutti sono finiti in panchina, tutti ruotano, tutti cambiano ruolo: Thiago ha dubbi su tutti quanti e questa sembra una valutazione della rosa che a disposizione. Ci sono tanti buoni giocatori, ma non quelli per lottare per il primo posto o arrivare tranquilli in Champions League”.

Sulla Juve

“La Juventus è sempre stata questa: Allegri non è riuscito a far competere la squadra ed è stato giustamente criticato, ora va fatto lo stesso. Il club ha rivoluzionato, ma resta la Juventus e così non va bene. La proprietà rischia di dover mettere soldi. Faremo a fine stagione un bilancio complessivo. Certo, Douglas Luiz e Koopmeiners avrebbero dovuto prendere per mano la squadra, ma non si sono sentite tutte queste critiche al momento degli acquisti. A oggi Douglas è un flop, Koop lo farei giocare titolare nella mia squadra, magari non in mediana…”. Intanto ecco le parole di Brambilla<<<