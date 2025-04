Jacobelli: “Osimhen è il profilo adatto per la Juventus”

Xavier Jacobelli ha parlato del reparto offensivo della futura Juventus: per il giornalista, Victor Osimhen sarebbe il profilo ideale

Nel suo editoriale su Radio Radio, Xavier Jacobelli ha parlato del reparto offensivo che verrà della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Vlahovic se parte, in caso qualificazione in Champions, per la Juve Osimhen è il profilo perfetto da cui ripartire. Tutto dipende dalla qualificazione in Champions League. Ma Tudor (sette punti nelle prime tre partite alla guida dei bianconeri), ha dimostrato quanto questo traguardo sia alla portata della Juventus. Ciò detto, e quindi, ipotizzando che la Juve riesca a centrare il quarto posto (con tutto quello che ne consegue dal punto di vista del bilancio), io punterei a migliorare l’attacco. Bisognerà capire esattamente che cosa intende a fare la Juventus a proposito di Vlahovic. Tutto ruota attorno a lui. Se parte, a mio avviso Osimhen sarebbe il candidato ideale per sostituirlo, sia per le sue caratteristiche che per la sua capacità realizzativa“.

Jacobelli: “Difficile che il Newcastle ceda Tonali”

Capitolo Tonali, il giornalista ha aggiunto: "Lì in mezzo si tratta di capire se Koopmeiners sia in grado di tornare sui livelli di rendimento dell'Atalanta. Si è citato il nome di Tonali: ha segnato sempre dei gol sempre più belli; grande inserimento. Però non credo che il Newcastle sia disponibile a cedere un giocatore che sta diventando il perno della sua squadra, soprattutto rammentando che la proprietà del club dispone di mezzi finanziari praticamente illimitati".