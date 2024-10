Jacobelli: “Juventus? Contro la Lazio i bianconeri sono sfavoriti”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato dei bianconeri.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “Ci sono due aggettivi appropriati, la Lazio è spensierata e la Juve è pensierosa. La formazione di Baroni è lanciatissima e ha una qualità di gioco offensiva che se rammento i commenti estivi su Baroni fatico a ricordare entusiasmo sulla stagione biancoceleste. Il tecnico sta facendo un grande lavoro nello sfruttare l’occasione che gli si è presentata. La Juve ha sei assenze e poi c’è il caso Danilo, passato da capitano a elemento che non gioca quasi più. In questo momento il pronostico vede una Lazio favorita per la qualità del gioco espressa in queste settimane”.

Sulla Roma

“Juric va controcorrente rispetto alla condizione delicata della Roma. Lo shock dell’esonero di De Rossi ancora non è stato smaltito dall’ambiente, il distacco tra la proprietà e la tifoseria è preoccupante e c’è un problema di comunicazione. Non bastano dei comunicati per parlare con la propria gente. L’ottimismo di Juric arriva però dalla consapevolezza del lavoro svolto in queste prime settimane. Domenica c’è il confronto con i campioni d’Italia e questa partita può diventare il volano per una ripartenza e Juric si presenta a questa sfida con grande fiducia”.