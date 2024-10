Jacobelli: “Motta deve ovviare all’emergenza infortuni”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo corso della Vecchia Signora.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, analizzando anche i primi mesi dell’esperienza di Thiago Motta a Torino, tra gioie e qualche difficoltà. Ecco le sue parole sui tanti infortuni della Vecchia Signora nell’ultimo periodo, toccando il tema a Radio Bianconera: “La Juve ripartirà dopo la sosta dalle sue prestazioni positive, come quella di Lipsia. Certo Motta avrà a che fare con un’emergenza infortuni, ma saprà fargli fronte, come d’altro canto dovranno far fronte a questo problema tanti altri allenatori. Fino ad oggi il tecnico bianconero ha mostrato tanto coraggio e capacità di valorizzare i giovani”.

Sul nuovo corso della Juventus

“Ormai è stato inaugurato un nuovo corso basato su scelte nette ma anche su un nuovo modo di giocare, molto più propositivo. Questa è una Juventus molto diversa rispetto a quella dell’ultimo biennio e come in tutti i contesti in cui ci sono grandi novità bisogna attendere per vedere i primi risultati concreti. La riappacificazione con l’ECA? Ha un significato prettamente politico, dopo la rottura di tre anni e mezzo fa, i bianconeri tornano sotto l’ala dell’UEFA quando la Federazione ha deciso di rivoluzionare la Champions League ed è giusto che sia lì”.