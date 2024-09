Jacobelli: “La Juventus ha fatto tanti cambi, ci vuole tempo”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento dei bianconeri.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “È chiaro che da un lato abbiamo una Juventus che per me sta facendo un cammino positivo, anche se gli ultimi tre 0-0 hanno fatto rinascere il dibattito sulla forza offensiva dei bianconeri. Ma per me è chiaro che se ci sono tanti cambi come sono stati fatti ci vuole tempo. Il pareggio, poi, è arrivato contro un buon Napoli che ha infilato il quarto risultato utile consecutivo e che sta piano piano inserendo i nuovi acquisti. A livello di spettacolo il risultato è stato deludente ma capisco la gestione di entrambe le squadre. Mettendo Vlahovic al centro del gioco e facendogli arrivare più palloni possibili. Vlahovic non è Zirkzee e non si deve fare l’errore di pensare che Motta voglia fare lo stesso gioco che ha fatto a Bologna. Gli interpreti sono completamente diversi”.

Sul campionato

“Questa è una stagione che è e sarà sempre più atipica per le nuove coppe. Il primo problema che Gasperini è chiamato a risolvere è quello della fragilità difensiva che sembrava essere stato risolto contro l’Arsenal. Senza un grande Carnesecchi, poi, il risultato sarebbe stato anche più largo. Ora, comunque, è troppo presto per fare pronostici anche perché questa classifica è micidiale. Basti pensare al cammino del Napoli o dell’Inter dopo lo scorso anno o alla vittoria importantissima conquistata dal Milan. Per me un primo giudizio lo possiamo dare all’arrivo della seconda sosta delle nazionali, perché lì avremo capito quanto l’Europa incide nelle forze”.