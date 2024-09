Juve, l’avversaria dei bianconeri negli ottavi di Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'avversario in Coppa Italia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nelle prossime settimane la Juventus dovrà ritornare in campo a difendere e provare a rivincere la Coppa Italia – l’ultimo trofeo aggiunto alla bacheca bianconera dopo la vittoria dello scorso maggio nella finale a Roma contro l’Atalanta per 1-0 grazie alla rete di Dusan Vlahovic. Come di consueto nel torneo però, le teste di serie entrano in scena solo a partire dagli ottavi di finale che si disputeranno non prima degli inizi di dicembre, con le altre squadre che invece affrontano dei turni eliminatori precedenti. COPPA ITALIA: JUVENTUS-CAGLIARI AGLI OTTAVI DI FINALE La prima avversaria della Juventus sarà dunque il Cagliari, con i rossoblù che si sono qualificati battendo la Cremonese per 1-0 grazie alla rete di Gianluca Lapadula. La sfida si giocherà tra il 3 e il 5 dicembre oppure tra il 17 e il 19: la data e l’orario esatto si conosceranno solo nei prossimi giorni”.

Il report dell’allenamento

“Primo giorno di lavoro in campo per la settimana bianconera: la Juventus si è allenata alla Continassa, e oggi era una di quelle giornate speciali, dedicate all’affetto dei tifosi, invitati sugli spalti del Training Center. Dopo una fase di riscaldamento, la squadra ha focalizzato l’attenzione sul possesso palla, alternato a lavoro atletico. Per concludere, sessione di saluti, foto e autografi con i nostri fans, per ringraziarli loro supporto, davvero instancabile. Domani si torna in campo al mattino”.