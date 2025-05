Iuliano: “Tudor sta facendo quello che gli è stato chiesto”

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del lavoro di Tudor.

Mark Iuliano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Sono molto contento per Igor e per la Juve, la vittoria con l’Udinese è un altro passettino in avanti per la Champions. Sta facendo il lavoro che gli era stato richiesto tra mille difficoltà, infortuni e squalifiche. Ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo allenatore, il mio augurio è che faccia una carriera splendida. E’ quello che si merita”.

Su Tudor

"Sarebbe dovuto arrivare prima, questa è la verità. In così poco tempo sta facendo un ottimo lavoro, ha preso una squadra che non era più concentrata e che era diventata cattiva e fragile. Con il lavoro di tutti i giorni è stato bravo a rimetterla in ordine, ora è più verticale e la sua Juve spinge alla ricerca del gol. Poi ci può stare che non abbiano benzina per tutto il match, ma questo è per via del lavoro precedente e non per quello di Igor. Credo che i giocatori siano tornati su dei buoni livelli, ma non è che il malato lo guarisci subito. Sicuramente la Juve con lui è in via di guarigione".