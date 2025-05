Ex Juve, Iraola: “Huijsen? Non si vorrebbe mai perdere uno così”

Andoni Iraola ha parlato del calciato dal passato alla Juve, Dean Huijsen: per il tecnico sarebbe un giocatore a cui è difficile rinunciare

Intervistato per i media inglesi, Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth, ha parlato del difensore centrale ex Juventus, Dean Huijsen, dopo il suo passaggio al Real Madrid. Ecco le sue parole: “Non si vorrebbe mai perdere un giocatore del genere. È stato molto bravo, ma d’altra parte siamo felici per lui perché va al Real Madrid. Credo che sia quello che voleva davvero fare e speriamo che tutto vada bene per lui dopo queste due partite. Non ho dubbi che sia pronto per il salto. Il Real Madrid è probabilmente il club più importante del mondo, o uno dei più importanti, ma credo che abbia il livello calcistico, la maturità, la fiducia in se stesso per andare lì e dare il massimo”.

Iraola: “Huijsen può fare bene al Real Madrid”

Il tecnico ha proseguito: "Avrà molta concorrenza da affrontare, ma ho molta fiducia in lui e penso che farà bene nel Real Madrid. Per essere un ragazzo che ha solo 20 anni, penso che abbia gestito la situazione piuttosto bene. Non ho visto nulla di diverso in allenamento. Sta spingendo, è pronto a giocare queste ultime due partite. C'era la possibilità che ciò accadesse e ora il club ha il tempo di prepararsi per la prossima stagione sul mercato".