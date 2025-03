Juve, Di Giovambattista: “Mancini ha il placet di Elkann”

Di Giovambattista ha parlato dell'allenatore Mancini: per il giornalista, il tecnico avrebbe avuto l'assenso di Elkann per guidare la Juve

Attraverso il suo profilo social su X, Ilario Di Giovambattista ha parlato della situazione legata alla panchina della Juventus. Ecco cosa ha scritto: “Quando si dice che una tifoseria non deve condizionare le scelte di una Società questo concetto non può più valere per la #Juventus. #Mancini è stato chiamato, ha parlato quotidianamente con i dirigenti, ha avuto il placet di #Elkann. Tutti d’accordo, l’ex CT della Nazionale prende la #Juve in corsa, contratto fino alla fine della stagione più la prossima. Tutti d’accordo ma non i tifosi che sui social, nei giornali, alle radio, ovunque, hanno manifestato un dissenso netto. Sono state pubblicate decine di dichiarazioni di Mancini all’epoca di Calciopoli non proprio carine nei confronti della Juve”.

Di Giovambattista: “Tudor è il piano B”

Il giornalista ha proseguito: "L'appartenenza all'Inter lo ha reso inviso alla maggior parte del Popolo Bianconero. Così, a meno che la proprietà non decida di andare avanti a prescindere dimostrando di essere forte e coerente, può avanzare il piano B cioè #Tudor che accetta tre mesi senza paracadute, con rinnovo di un anno se arriva in Champions. Lui ai tifosi va bene. Sono le ore decisive. Una cosa, come detto, è certa cioè che per #Motta la corsa Juventina finisce qui".