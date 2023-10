Iuliano: “Un onore essere rimasto nel cuore dei tifosi della Juve”

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sul club bianconero, parlando anche dei tre difensori di Madama.

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "E' un onore esser rimasto nel cuore dei tifosi della Juve. Sono sempre stato un tifoso malato, ho vissuto tutte le epoche di questa squadra e ho alternato i miei stati d'animo: dalla gioia per i successi, alle lacrime per le sconfitte. La mia speranza è che si ritorni, al più presto, sul tetto del mondo.

Ho sempre avuto fiducia nella famiglia Agnelli, ma sono al fianco della nuova proprietà e dei nuovi dirigenti. In estate è arrivato un fuoriclasse come Cristiano Giuntoli, sono contentissimo per lui e una figura del genere mancava in Juventus. Sono contento che lavori qui. Il mio augurio è che possa togliersi tantissime soddisfazioni.

Trio difensivo? Mi piacciono tantissimo, perché ci mettono l'anima in campo. Insieme a Szczesny costituiscono delle vere e proprie colonne, ma poi sono contento a livello personale per Gatti che ha saputo superare una settimana brutta come quella di Reggio Emilia. Il campo offre sempre un'occasione di riscatto, sono quelle belle storie da poter raccontare".

