Anche Iuliano sul caso Pogba: “C’è delusione ma non è stato un fallimento”

L'ex difensore bianconero Mark Iuliano ha detto la sua a TMW sul caso Pogba: "Dobbiamo aspettare le controanalisi. È un'ulteriore tegola per Allegri e i bianconeri. Noi tutti vorremmo vederlo sempre in campo, ha un peso specifico enorme nella Juventus. Mi dispiace tantissimo, spero che tutto possa risolversi perché è un grande campione se riesce ad esprimersi al massimo". E poi: "Non so se ha sbagliato lui, lo staff medico o se addirittura sono state sbagliate le analisi. Serve un quadro più chiaro per capire di chi è la colpa. Non credo sia stato fallimentare il suo ritorno alla Juve. Tutti eravamo contenti, avevamo un ricordo bellissimo di lui e del campione straordinario che era nelle giuste condizioni. Parlare dei numeri è inutile, non lo abbiamo mai avuto e non ha potuto dare il suo contributo".