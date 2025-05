Italiano: “Domani proveremo a fare la storia, ma la Juve è forte”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con la Juventus.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Proveremo a fare la storia anche domani. La Juve è forte, e da quando ha cambiato guida tecnica ha fatto prestazioni importanti. In casa nostra però dobbiamo far valere la nostra forza perché qui abbiamo dati del filo da torcere a tutti. Lo faremo consapevoli delle qualità dell’avversario e sapendo che ci giochiamo l’Europa. Domani vedremo come stiamo: faremo il punto domattina e scioglieremo gli ultimi dubbi. Cercheremo di partire con l’11 migliore per mettere in difficoltà la Juve. Ho battuto la Juve sia da calciatore che da allenatore. La Juve è da quando sono nato che primeggia, che è una delle squadre più forti d’Europa. Ho vissuto tante Juventus, dalla gestione Lippi a tutte le altre. E’ una squadra sempre difficile da affrontare, soprattutto in casa loro ma è normale che sia così. Anche quest’anno hanno investito tanto e sono sempre lì a lottare”.

Su Vlahovic

"Io ho avuto Dusan per 6 mesi e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per quello che mi ha dato, per i gol segnati, per l'approccio che aveva… Il fatto che domani non ci sia credo che per noi sia vantaggioso perché uno come lui è sempre pericoloso. Ci sarà però Kolo Muani, un altro campione al quale dobbiamo prestare attenzione. Abbiamo analizzato il loro sviluppo con la palla e proveremo a farci trovare pronti in ogni situazione. Conoscendo Tudor e avendolo affrontato, contro le sue squadre non si ha mai il dominio totale. Mi aspetto quindi una partita combattuta, di grande ritmo e intensità. Bisognerà andare forte fino alla fine e quando avremo la palla dovremo cercare di tirare fuori tutta la qualità che serve, e noi ne abbiamo. Anche domani l'atmosfera, l'ambiente, lo stadio sono sicuro ci daranno tanto. Ai tifosi dico che in partite come quella di domani, il pubblico ci potrà dare una grossa mano".