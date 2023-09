Le probabili formazioni di Italia-Ucraina: Locatelli di nuovo titolare

Per dare una svolta alla squadra il ct Azzurro prepara quindi diverse novità di formazione. In porta nonostante l'errore a Skopje ancora fiducia a Donnarumma. In difesa spazio a Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni e Dimarco, mentre a centrocampo ci saranno Barella, Locatelli e Tonali. In attacco pronto il tridente composto da Zaniolo, Immobile e Zaccagni.