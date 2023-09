Nazionale italiana, out Mancini e Politano: Spalletti chiama Orsolini

Il sito ufficiale della FIGC ha comunicato una nuova convocazione per gli azzurri: dentro Orsolini al posto di Politano.

Come comunicato sul sito della FIGC, Spalletti, al posto di Mancini e Politano infortunati, ha convocato Orsolini. Ecco la nota: "A seguito degli infortuni subìti ieri nel corso della gara Nord Macedonia-Italia, i calciatori Gianluca Mancini (affaticamento muscolare adduttori coscia destra) e Matteo Politano (risentimento muscolare tricipite surale destro) hanno lasciato il ritiro della Nazionale, per far rientro al proprio club e seguire le cure del caso.