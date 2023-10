Italia, Spalletti convoca 4 giocatori della Juve: c’è Kean, out Fagioli

In vista dei match contro Malta e Inghilterra l'Italia ha reso noti i 27 convocati del ct Spalletti: presenti 4 giocatori della Juve

La Serie A si prepara ad andare in pausa, pronta a lasciare spazio alle nazionali. L' Italia di Luciano Spalletti affronterà Malta e Inghilterra , due sfide che potrebbero decidere il futuro degli Azzurri e la qualificazione al prossimo europeo.

In vista del match il ct ha ufficializzato la lista dei convocati: per la Juve presenti Gatti, Locatelli, Chiesa e Kean. Mancano invece Fagioli, Cambiaso e Miretti. Quest'ultimo però è stato invece convocato dal ct Nunziata per l'Italia U21, insieme a Turicchia. Di seguito la lista completa dei convocati di Spalletti: