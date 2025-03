Italia, Cambiaso torna a casa per infortunio

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato una nota su Andrea Cambiaso, calciatore della Juve, infortunatosi nell'ultima gara.

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato una nota su Cambiaso, calciatore della Juve. Ecco il comunicato: “Allenamento nel pomeriggio ad Appiano Gentile per la Nazionale, che all’indomani della sconfitta con la Germania nell’andata dei quarti di finale di Nations League è tornata al lavoro in vista del match di ritorno in programma domenica sera a Dortmund. Ha svolto la sessione completa di lavoro Mattia Zaccagni, da considerarsi dunque disponibile per la seconda sfida con i tedeschi. Non partiranno invece domani alla volta della Germania Riccardo Calafiori e Andrea Cambiaso”.

Le condizioni di Cambiaso

"Il difensore dell'Arsenal, sottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro riportato nei minuti finali della partita di ieri, è stato infatti ritenuto indisponibile per la gara di domenica e farà rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso. E in serata lascerà il ritiro anche Cambiaso, che arrivato ad Appiano Gentile con un trauma alla caviglia sinistra rimediato in occasione della gara di campionato con la Fiorentina non ha recuperato completamente e proseguirà quindi le cure del caso presso il club di appartenenza".