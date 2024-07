Iocolano: “Dispiace lasciare la Juve, spero di tornare”

Simone Iocolano, ex calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del suo addio.

Simone Iocolano, ex calciatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sull’addio dai bianconeri. Ecco le sue parole: “Mi alleno tutti i giorni. La Juve mi sta dando l’opportunità di allenarmi con un preparatore e li ringrazierò per sempre per questo. Quando troverò squadra sarò subito pronto ed è grazie a loro. Non c’è stata una vera e propria trattativa, ma qualche accenno si. Strano, capisco tutto: l’età, l’infortunio che avevo avuto, ma adesso fisicamente sto molto bene. Juve? Intanto lascio un pezzo di cuore. Sono di Torino, sono tornato a casa dopo un po’ di anni. Lascio un progetto importante e valido a cui ho dato tutto me stesso. Sono migliorato sotto certi aspetti. Peccato dover lasciare. Spero che un domani, al termine della carriera, possa tornare a far parte di questo club e questo progetto”.