Di Gennaro: “Juve? Fondamentali le prossime due sfide”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Thuram deve giocare. Koopmeiners non sta bene, ma se sta fuori è una bocciatura pesante. Ho visto Juve-Empoli, è irriconoscibile rispetto a quello di Bergamo, è un oggetto misterioso. Però Thuram è imprescindibile, per le due fasi, e poi è la 34esima formazione diversa di Motta e questo la dice lunga. E poi è una partita troppo importante per la Juve, anche a livello economico. Tra Champions e Inter si misureranno la Juve e Thiago Motta. Se non passi il turno, è una botta non solo dal punto di vista economico. Diventa un problema serio. Non sono migliorati anche i calciatori. E pensavo che a gennaio ci fossero già un terzino, un centrale e un attaccante forte. E invece…”.

Sullo Scudetto

"L'infortunio di Neres e non aver sostituito Kvara può incidere. La vedo dura ora. Conte voleva giustamente giocatori veri, pronti, e non è arrivato nessuno, potrebbe essere un contraccolpo. Ma do un 5% in più al Napoli nella corsa, mentre Atalanta a un livello inferiore delle altre due. E penso sempre che inconsciamente l'Inter quest'anno pensi più alla Champions".