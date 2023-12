Insigne: “Da napoletano era bello segnare alla Juventus”

Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche delle sfide del passato.

Lorenzo Insigne , ex calciatore del Napoli , ha detto la sua a Sky, parlando della Juve . Ecco le sue parole: "Ho fatto tante sfide contro la Juve, da napoletano e tifoso del Napoli è sempre stato bello segnare contro di loro.

Speriamo che il Napoli farà una grande prestazione per portare una gioia ai nostri tifosi. Kvara non lo conoscevo come giocatore, però vedendolo l'anno scorso è stato lui il valore aggiunto del Napoli. Ha fatto delle cose straordinarie.