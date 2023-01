3 marzo 2019, il Napoli-Juve che decise una stagione

In vista della sfida tra Napoli e Juve, il club bianconero ha ricordato un'importante vittoria del passato

In vista della sfida tra Napoli e Juve , il club bianconero ha ricordato un'importante vittoria del passato. Ecco il comunicato: "Tra i tanti precedenti di Napoli-Juventus, quello del 3 marzo 2019 è tra i più importanti. Esattamente come quello che si disputerà venerdì sera, è un confronto tra prima contro seconda , ma a parti invertite rispetto alla situazione odierna. Sulla panchina dei padroni di casa c'era Carlo Ancelotti, su quella bianconera Massimiliano Allegri .

Non è solo la classifica a rendere questo Napoli-Juventus una sfida al vertice. Come ha già dimostrato la gara dell'andata, terminata 3-1 a favore dei bianconeri, le due squadre rappresentano il meglio del calcio italiano. Ne esce fuori una gara vibrante, dove la Juve è chiamata al massimo sforzo per conquistare l'intera posta.