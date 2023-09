In vista di Juve-Lazio: Allegri spera di recuperare Chiesa, Gatti e Pogba

(Quasi) tutto pronto per il big match di sabato alle 15.00 all'Allianz. Per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri, mister Allegri spera in qualche recupero. In casa Juve c'è apprensione per le condizioni degli infortunati Chiesa, Pogba e Gatti. Il primo ha accusato un fastidio all'adduttore durante il ritiro con la Nazionale. Qualora gli esami strumentali dovessero dare esito negativo tornerà ad allenarsi fin da subito. Per quanto riguarda il francese invece si respira ottimismo e dovrebbe essere regolarmente convocato contro i biancocelesti. Infine per quanto riguarda Gatti ha smaltito la distorsione rimediata durante l'ultima trasferta al Castellani contro l'Empoli di Paolo Zanetti.