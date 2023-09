Serbia, poco spazio per i giocatori della Juve: Vlahovic in campo solo 20 minuti

Vittoria netta per la Serbia che batte la Lituania 3-1: poco spazio per i due giocatori della Juve, Vlahovic e Kostic

Grazie alla tripletta di uno scatenato Mitrovic la Serbia supera senza difficoltà la Lituania vincendo 3-1. Il ct serbo Dejan Stojkovic non ha lasciato però molto spazio per i due giocatori della Juve.

Vlahovic ha infatti giocato appena 20 minuti, subentrato nel secondo tempo al posto del man of the match Mitrovic. L'attaccante bianconero è sembrato in buona forma ma in così poco tempo non è riuscito a lasciare il segno.