Impallomeni: “La Juve è fragile. Il quarto posto è a rischio”

Stefano Impallomeni ha parlato del momento della Juventus: per il giornalista, la squadra bianconera avrebbe dimostrato un estrema fragilità

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del momento della Juventus alla luce del KO contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “Per me il quarto posto è a rischio, perché la fragilità è evidente. Emerge un dato clamoroso, che stecca sempre le partite che fanno la differenza questa squadra. Sta in ritardo clamoroso Motta, la responsabilità dei giocatori è residuale rispetto al tecnico. E’ inesperto a questi livelli, la Juve non ha raggiunto una maturità tale per legittimare le rotazioni e i cambi che continua a fare Motta. La dirigenza si deve interrogare, perché rischi di non arrivare quarto così. La Juve è un paradosso: ha perso solo due volte in campionato, ma non ha equilibrio perché non lo ha il suo tecnico. Perché cambia sempre formazione? Serve trovare una stabilità, ma cambia sempre. E nessuno glielo chiede”.

Impallomeni: “La Juve ha dimostrato di essere clamorosamente in ritardo”

Inoltre, su delle ipotetiche dimissioni mancate da parte dell’allenatore della Juventus, il giornalista ha aggiunto: “Lippi in passato diede le dimissioni dopo un k.o. forte contro il Parma. Mi ricordo Chiusano che, colto in contropiede, accettò poi le dimissioni. Motta non si è dimesso, ieri altra partita difficile. Era partita anche bene, poi è sparita dal campo. Motta ci deve spiegare il perché. Non so se è finita, ma so che l’Atalanta ha dimostrato di essere più forte e la Juve clamorosamente in ritardo. Ieri ho visto Ferrero in tribuna che guardava in basso e la panchina”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro di Thiago Motta alla Juve <<<