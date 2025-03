Juve, le statistiche post-gara del match con l’Atalanta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Atalanta.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha perso una gara casalinga di Serie A con almeno quattro gol di scarto per la prima volta dal 22 ottobre 1967 (0-4 nel derby con il Torino). L’Atalanta ha vinto una trasferta contro la Juventus con almeno due gol di scarto per la prima volta nella sua storia in Serie A. L’Atalanta ha segnato almeno 4 gol in un singolo match contro la Juventus per la prima volta nella sua storia in Serie A. Dalla stagione 2016/17, la prima dall’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina, l’Atalanta è assieme a Milan e Napoli (due ciascuna) una delle tre squadre che hanno vinto più di una partita contro la Juventus all’Allianz Stadium in Serie A (due)”.

Le altre statistiche

“La Juventus ha perso una partita casalinga di Serie A per la prima volta dal 12 febbraio 2024 (0-1 vs Udinese), interrompendo una striscia di 21 incontri interni senza alcun ko subito nella competizione (10V, 11N). La Juventus ha terminato una partita casalinga di Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso settembre (0-0 vs Napoli), interrompendo una striscia di 11 incontri interni con almeno una rete realizzata all’Allianz Stadium nel massimo torneo”. Intanto ecco le parole di Bucciantini<<<