Juventus | Iling Jr è la chiave per arrivare a Thuram: il Nizza ci pensa

Viste le lunghe assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, la Juventus dovrà valutare l'acquisto di un nuovo centrocampista nel mercato di gennaio. Uno dei giocatori avvicinati alla società bianconera è Khephren Thuram, centrocampista francese classe 2001. Non mancano comunque le società interessate a lui e il Nizza lo valuta almeno 40 milioni di euro, per averlo la Juve potrebbe offrire cash più una contropartita tecnica per far abbassare il prezzo.

Per superare le richieste elevate del Nizza per Thuram, la Juventus sta considerando l'idea di inserire nella trattativa il cartellino di Samuel Iling Junior, centrocampista inglese, che per caratteristiche, interesserebbe molto alla società allenata da Farioli. Una mossa che potrebbe risultare importante anche per l'esterno inglese che con l'arrivo di Cambiaso ha visto il suo minutaggio scendere considerevolmente.

Le richieste altissime — Considerando le attuali valutazioni di mercato, le richieste del Nizza per Khephren Thuram sono sui 40 milioni di euro. Mentre la Juve valuta Iling-Junior circa 20 milioni di euro. I bianconeridovrebbero quindi aggiungere almeno altri 20 milioni di euro per acquistare il centrocampista francese. L'innesto di Thuram potrebbe rappresentare un colpo importante per la Juve. E a questo proposito, ecco la formazione da sogno che la Juventus vorrebbe costruire per il 2024 <<<

