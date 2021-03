Il precedente di Juventus-Benevento

Il precedente

Apparentemente la sfida non dovrebbe avere storia. Non c'è solo la differenza di valori a pesare, ma anche ciò che fino a quel momento è maturato in campionato. Dopo 11 giornate il Benevento non ha ancora conquistato un punto, ha realizzato solo 4 reti e ne ha incassate 29. Ma il calcio sulla carta spiega ben poco e il campo dice che il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio per 1-0 grazie a una calibrata punizione di Ciciretti. Ai bianconeri non basta creare 8 occasioni per andare all'intervallo più sereni.