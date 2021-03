Cuadrado posta con Dybala e De Ligt: “Possibile che io sia così brutto?”

Post del colombiano, che ha pubblicato una foto insieme ai suoi due compagni di squadra

La Juventus, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, ha riniziato a correre in campionato, vincendo per 1-3 in casa del Cagliari. I bianconeri hanno abbandonato i loro sogni europei dopo la doppia partita con i lusitani, che si sono imposti all'andata per 2-1 al Do Dragao, prendendo poi a Torino per 3-2, ma qualificandosi per la regola dei gol in trasferta. Una grande delusione per i bianconeri, eliminati al secondo anno consecutivo ai quarti di finale, da una squadra sulla carta molto meno competitiva dei bianconeri. La squadra di Andrea Pirlo, assorbita la delusione, è riuscita a ripartire subito, ottenendo una buona vittoria alla Sardegna Arena, che ha sicuramente ridato morale a tutto l'ambiente dopo lo shock dovuto alla Champions.

Andrea Pirlo avrà ora più tempo per preparare le partite, e potrà lavorare con la squadra in modi che, visti i numerosi impegni, ancora non era riuscito a provare. I bianconeri sono quindi chiamati ora a cercare la rimonta in campionato, con l'Inter prima della classe che dista 10 punti, ma con una partita in più. La squadra bianconera è con il suo allenatore, e proverà fino alla fine a cercare di raggiungere l'Inter, per centrare il decimo scudetto consecutivo, che iscriverebbe ancora di più il nome dei bianconeri nella storia del calcio.

Il tecnico bresciano ha quindi iniziato a lavorare alla Continassa con quasi tutto il gruppo a disposizione: assenti sono Ramsey, Demiral, Alex Sandro per infortunio e Bentancur alle prese con il COVID, con l'argentino Paulo Dybala che ha riniziato a lavorare con la squadra e che potrebbe essere a disposizione per il Benevento, dove dovrebbe andare in panchina, con la gara dopo la sosta che potrebbe segnare il suo rientro definitivo. La Joya intanto si allena con i compagni, come testimoniato dal suo compagino di squadra Juan Cuadrado, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con lui e Matthijs de Ligt, scherzando con i suoi compagni: "Un altro giorno di allenamento, ma sarà normale che risulti brutto in questa foto? Sì, guardando Paulo Dybala e Matthijs de Ligt, sì".