Iaquinta: “Douglas Luiz sarà fondamentale per la Juventus”

Vincenzo Iaquinta, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Douglas Luiz.

Vincenzo Iaquinta, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Douglas Luiz. E’ nazionale brasiliano e in Premier ha dimostrato di saper fare un po’ tutto. Centrocampista totale: organizza il gioco, si inserisce, fa assist e segna. Il rischio che sia un altro Diego? Fidatevi di me: Diego era fortissimo, con la sua tecnica brasiliana ci lasciava a bocca aperta in allenamento. Purtroppo, dopo un ottimo inizio, non riuscì a mostrare tutto il talento che aveva alla Juventus. Ma il giocatore non si discute. A volte capita: mi viene in mente anche il portoghese Tiago, altro top che da in non brillò ma giocò ad altissimo livello prima e dopo la parentesi alla Juventus. E anche Felipe Melo, tanto per citare un altro brasiliano, era un mediano di livello”.