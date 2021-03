I migliori 5 gol di Juventus-Lazio

I migliori gol di Juventus-Lazio

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato i migliori 5 gol di tutti gli Juventus-Lazio degli ultimi anni. Di seguito riportiamo tutte le reti.

2018-19 MIRALEM PJANIC

"Più dell'importanza, colpisce la bellezza. E questa foto di Miralem Pjanic intento a calciare verso la porta traduce molto del fascino della sua realizzazione. La gara è il debutto casalingo della Juventus 2018-19. Il bosniaco raccoglie una corta respinta di Wallace e in perfetta coordinazione batte di prima, sorprendendo Strakosha e sbloccando il risultato, che successivamente si fisserà sul 2-0.

2016-17 PAULO DYBALA

Stessa porta dello Stadium, identico 2-0 ma interpreti e momenti diversi. Nel giorno in cui Allegri vara il 4-2-3-1 in una delicata sfida contro i biancocelesti, la Juve scende in campo mostrando una nuova determinazione e la qualità necessaria per fare un salto in avanti. Ne è prova l'acuto di Dybala, un sinistro di controbalzo che sfrutta splendidamente la sponda aerea di Mandzukic. Un gol che può realizzare solo chi sa inventare colpi originali.

2013-14 CARLOS TEVEZ

A proposito di numeri 10 argentini, Carlos Tevez ha nella Lazio uno degli avversari preferiti. Fa il suo esordio in bianconero nella finale di Supercoppa a Roma e segna ai capitolini. Si ripete pochi giorni dopo, nella sera che lo vede in campo per la prima volta davanti al pubblico di Torino. Un gol che chiude la sfida sul 4-1 e illumina ulteriormente – caso mai ce ne fosse bisogno – circa la ferocia da vero bomber dell'Apache.

2011-12 ALESSANDRO DEL PIERO

Ci sono immagini perfette per rappresentare un momento e un sentimento. Questo è l'attimo successivo al calcio di punizione che scocca Alessandro Del Piero in un Juventus-Lazio decisivo per alimentare il sogno dello scudetto. E la gioia irrefrenabile dei compagni che si avventano sul 10 fa capire l'importanza dell'evento – a 8 minuti dal termine il risultato era ancora di parità -, oltre a quanto tutti inizino a pensare che sia davvero l'anno della rinascita.

2003-04 DAVID TREZEGUET

Leggi Del Piero e immediatamente scatta l'associazione con il suo abituale partner d'attacco Trezeguet. Ma nel caso della rete che risolve Juventus-Lazio a due minuti dal termine l'autore del cross per la prodezza del francese è Mauro German Camoranesi. Un gol che rappresenta perfettamente la migliore dote di David, quella capacità inimitabile di riuscire a smarcarsi in area di rigore per andare all'impatto col pallone nelle migliori condizioni".