Juventus, Paratici tenta il colpaccio: via per 55 milioni

Migliorare il centrocampo è uno dei diktat della Juventus in vista della prossima stagione: ritorno di fiamma per Paratici

Tuttavia, McKennie al momento risulta essere, al pari di Arthur, l'unico elemento dal quale la Juventus non potrebbe prescindere, in quanto i vari Bentancur, Rabiot e Ramsey non avrebbero fornito garanzie di rendimento, sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto degli infortuni, nel caso del gallese. Detto questo e tenuto conto di una coperta discretamente corta per quanto riguarda la mediana dei campioni d'Italia in carica, nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, i bianconeri potrebbero investire parecchie risorse proprio per rinforzare uno dei reparti che avrebbe maggiormente messo in difficoltà Andrea Pirlo. Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus potrebbe tornare alla carica per l'acquisto di Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 in forza al Lione.